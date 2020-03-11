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На КПВВ "Майорское" умерла женщина

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 17:21
На КПВВ "Майорское" умерла женщина
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Женщина переходила КПВВ и ей стало плохо

На контрольно-пропускном пункте "Майорское" в среду, 11 марта, умерла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского в Facebook.

По его словам, на КПВВ умерла женщина 1959 года рождения.

"Только что мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ "Майорское" умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины", - написал он.

Женщина переходила контрольно-пропускной пункт. В 15:30 ей стало плохо, она потеряла сознание. Медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось.

Напомним, 24 февраля на КПВВ "Марьинка" умер мужчина. 80-летний мужчина вместе с супругой ехал из оккупированной Макеевки в Днепр. Еще в автомобиле пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание, врачи сразу начали оказывать ему первую помощь.

Кроме того, в прошлом году смертность на КПВВ в Луганской и Донецкой областях повысилась на 40%, по сравнению с 2018 годом. В частности, на КПВВ в Луганской области в 2019 году умерли десять человек и еще девять - на КПВВ в Донецкой области.

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