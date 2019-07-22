КПВВ "Майорське" сьогодні не працює

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" через небезпеку вибухів функціонувати не буде. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ зазначали, що сьогодні заходи з розмінування місцевості вибухотехнічною групою будуть продовжені.

"Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" функціонувати не буде, пропуск осіб та транспорту через лінію розмежування не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вчора в прес-центрі операції Об'єднаних сил зазначили, що КПВВ "Майорське" працював в реверсному режимі. Зокрема, спочатку через лінію розмежування були пропущені громадяни, які йшли на тимчасово окуповану територію. Після завершення їх оформлення здійснювався пропуск всіх осіб і транспортних засобів, які перебували у так званій "сірій зоні". Таким чином, через КПВВ "Майорське" вчора прослідували 6385 осіб та 740 транспортних засобів.

Як відомо, вчора на КПВВ "Майорське" в ході перевірки після повідомлення про мінування, піротехніки виявили 12 ВНП: одну мінометну міну 120 мм, один артилерійський снаряд 23 мм, чотири артилерійських снаряди 30 мм, п'ять ручних гранат і фрагмент мінометної міни. Після виявлення небезпечного предмету Держприкордонслужба за погодженням з Командуванням Об'єднаних сил вирішила тимчасово припинити роботу КПВВ "Майорське".