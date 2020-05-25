КПВВ на Донбасі переходять на літній графік роботи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі переходять на літній графік роботи з 1 червня. При цьому чинні обмеження на перетин лінії розмежування в КПВВ продовжують діяти.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

Згідно з розпорядженням командувача операцією об'єднаних сил, всі КПВВ на лінії розмежування переходять на графік роботи: з 6:00 до 20:00.

Водночас, згідно з урядовим рішенням про продовження карантину в Україні до 22 червня, обмеження на перетин лінії розмежування продовжують діяти.

"Перетнути лінію розмежування можна тільки за окремим рішенням командувача об'єднаних сил при надзвичайних ситуаціях гуманітарного характеру. Однак, наявність важливих життєвих обставин і позитивного рішення командувача об'єднаних сил на пропуск не гарантує успішного перетину лінії розмежування. Оскільки російські найманці блокують такі спроби й розвертають громадян в так звану "сіру зону"... Просимо громадян врахувати інформацію про зміну режиму роботи КПВВ, карантинні обмеження та дії російських збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики не пускають українців через свої КПВВ навіть при особливих обставинах.

Також РБК-Україна писало, що для управління контрольними пунктами КПВВ на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом створили окреме державне підприємство.