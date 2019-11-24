На КПВВ на Донбасі виявили партію контрабандних сигарет

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на Донбасі правоохоронці зі складу Об'єднаних сил виявили партію контрабандних сигарет загальною вартістю на понад 470 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС в Facebook.

Як повідомляється, прикордонники разом з представниками фіскальної служби виявили в автомобілі, що рухався в напрямку тимчасово окупованої території, 19 ящиків з контрабандними сигаретами. Загальна вартість виявлених сигарет перевищує 470 тис. гривень.

"Під час роботи спільної оглядової групи представників Державної фіскальної служби та прикордонників, в спеціально обладнаному схроні (подвійній ніші стінки) виявлено 19 ящиків (9 500 пачок) цигарок "Marlboro" без акцизу. Попередня сума оцінки тютюнових виробів склала близько 475,5 тис. гривень", - розповіли у відомстві.

За даним фактом готується повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ "Станиця Луганська" правоохоронці припинили дві спроби незаконного ввезення готівки з окупованих територій загальною сумою в 600 тис. гривень. В першому випадку порушник намагався ввезти на підконтрольну Україні територію 265 тис. гривень. В другому випадку - жінка намагалася таємно перемістити через лінію розмежування 335 тис. гривень.