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КПП на в'їзді в місто та ресторани до 23:00: правила НС в Києві (повний список обмежень)

Автор: Дмитро Левицький

Київ завтра разом з рештою території України переходить в режим надзвичайного стану. Мер Києва Віталій Кличко розповів, з якими обмеженнями буде жити столиця відзавтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кличка.

Режим надзвичайного стану починає діяти з опівночі 24 лютого.

Як запевнив Кличко, комендантська година в Києві наразі не вводиться.

Які обмеження вводяться:

  • ресторани, дискотеки, клуби та інші заклади громадського харчування зможуть працювати лише з 7:00 до 23:00;
  • на основних в'їздах будуть встановлені контрольно-пропускні пункти;
  • особливий контроль за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту імені Сікорського;
  • посилюється кібербезпека міських сайтів;
  • муніципальна охорона долучиться до посиленого патрулювання вулиць.

Які обмеження НС будуть діяти по всій Україні:

  • посилення охорони громадського порядку;
  • обмеження руху транспорту;
  • огляд транспорту;
  • перевірка документів;
  • заборона на проведення масових заходів та страйків;
  • обмеження на в'їзд та виїзд до/з населеного пункту та області;
  • евакуація населення із місць, небезпечних для проживання;
  • заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам міняти місце проживання без повідомлення військкомату;
  • заборона виготовлення та розповсюдження матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;
  • особливі правила використання зв'язку та інтернету (у разі потреби).

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, на який термін було введено режим надзвичайного стану.

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КиївНадзвичайний стан