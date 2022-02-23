КПП на в'їзді в місто та ресторани до 23:00: правила НС в Києві (повний список обмежень)
Київ завтра разом з рештою території України переходить в режим надзвичайного стану. Мер Києва Віталій Кличко розповів, з якими обмеженнями буде жити столиця відзавтра.
Режим надзвичайного стану починає діяти з опівночі 24 лютого.
Як запевнив Кличко, комендантська година в Києві наразі не вводиться.
Які обмеження вводяться:
- ресторани, дискотеки, клуби та інші заклади громадського харчування зможуть працювати лише з 7:00 до 23:00;
- на основних в'їздах будуть встановлені контрольно-пропускні пункти;
- особливий контроль за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту імені Сікорського;
- посилюється кібербезпека міських сайтів;
- муніципальна охорона долучиться до посиленого патрулювання вулиць.
Які обмеження НС будуть діяти по всій Україні:
- посилення охорони громадського порядку;
- обмеження руху транспорту;
- огляд транспорту;
- перевірка документів;
- заборона на проведення масових заходів та страйків;
- обмеження на в'їзд та виїзд до/з населеного пункту та області;
- евакуація населення із місць, небезпечних для проживання;
- заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам міняти місце проживання без повідомлення військкомату;
- заборона виготовлення та розповсюдження матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;
- особливі правила використання зв'язку та інтернету (у разі потреби).