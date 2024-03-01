КПП "Шегини" стоит полностью. Какая ситуация на границе с Польшей

"Ситуация за последние дни фактически не менялась, но сегодня имеем определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует или в сторону Украины, или в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы грузовиками", - рассказал он.

К примеру, как отметил Демченко, за минувшие сутки это направление пересекло только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

"А после 13:00 и сейчас мы фиксируем по нашему пункту пропуска напрямую, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины", - констатировал спикер.

КПП "Ягодин"

Также, как говорит представитель ГПСУ, существенное снижение количества пересечений границы грузовиками остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".

"За минувшие сутки здесь пересекло границу 111 грузовиков следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают здесь ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении", - добавил он.

Ситуация на границе с Польшей

По состоянию на 1 марта польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на границе. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

Блокировку польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска - "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

По состоянию на утро 1 марта по всем этим направлениям на территории Польши совокупно в очередях с возможностью дальнейшего движения в сторону Украины ожидало около 2350 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.