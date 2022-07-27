Козловський заявив, що війна зробила Україну більш українською

"Подивіться, скільки людей принципово перейшли на українську мову, вчать рідну мову, почали цінувати її. Тобто ми зрозуміли, що Україна там, де українська мова. Тому що в будь-який час з неадекватним сусідом можлива історія, коли він приходить і захищає "рускоязичних". Але він (агресор, - ред.) боїться захищати їх в Америці, тому що розуміє, що по шапці там отримає за три дні. Тому шукає миролюбиві країни, які не готувалися до війни, які жили у мирі та злагоді", - вважає Козловський.

На питання, скільки, за його очікуваннями, ще може тривати війна в Україні, бізнесмен припустив, що нам ще роки два доведеться воювати з таким неадекватним агресором, як Росія.

"Хочеться, щоб вона закінчилася завтра, але для того, щоб вона закінчилася, кожен повинен робити свою роботи. Кожен, як та мурашка, повинен приносити свій вклад у нашу перемогу", - додав Григорій Козловський.

Він також переконаний, що нам доведеться навчитись жити у війни, як Ізраїль, тому що з таким сусідом ми не маємо інших варіантів. Ми мусимо бути сильними й готовими відстоювати свої землі.