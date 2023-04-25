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Козловский отправил команду "Руха" U-11 на турнир в Италию

Фото: почетный президент ФК "Рух" (Львов) Григорий Козловский (пресс-служба клуба)
Автор: Александр Мороз

Почетный президент ФК "Рух" (Львов) Григорий Козловский отправил молодую команду ФК "Рух" U11 на международный турнир в Италию - Universal Youth Cup.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

Участие в масштабных соревнованиях приняли 64 команды из разных академий Европы, среди которых представители "Ювентуса", "Милана", "ПСЖ", "Ливерпуля", "Аякса" и других.

Отмечается, что в первый игровой день "желто-черные" сыграли против Албании. Украинцы выиграли у "Реди Юпи" с разгромным счётом 4:0. Дубль оформил Жадаев, а также по голу забили Берун и Прокопенко.

Групповой этап U11 "Рух" завершил на первом месте, выиграв у двух итальянских команд, не оставив ни одного шанса противникам.

"Такие турниры - бесценный опыт. Мы играли против сильных команд", - поделился впечатлениями старший тренер АФ "Рух" U11 Маркиян Шкраба.

По итогу молодежка "Рух" заняла 11-е место на турнире Universal Youth Cup.

Напомним, юниоры "Руха" в сезоне 2021/22 заняли первое место в чемпионате Украины U-19, получив право представить клуб в Юношеской лиге УЕФА. Команда ФК "Рух" U-19 дошла до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив 28 февраля 2023 ФК "Милан" со счетом 0:1.

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Григорий КозловскийФутбол