Козловский и Emily Resort передали новый пакет помощи ВСУ на 10 млн гривен

Помощь получила 45-я отдельная артиллерийская бригада, которой с начала полномасштабного вторжения занимается Козловский.

Мы впервые закупили именно такие БПЛА Darts, ведь на этот раз получили от наших защитников запрос именно на эту технику. Эти дроны активно используются на передовой и военные нуждались в них. с радостью передаем эту помощь им. Это привычные для нас вещи, ведь ежемесячно совместными усилиями передается помощь на 2 млн гривен. Поэтому ждем последующих пожеланий от военных и постараемся обеспечить их всем необходимым", - заявил Козловский.

ФК "Рух" и Emily Resort ежемесячно перечисляют 2 млн. гривен для помощи украинским военным. Так, в мае Козловский с комплексом отдыха Emily Resort передали 2 млн грн на нужды ВСУ. Эти средства направили в БО "БФ "Несокрушимые" для протезирования украинских воинов.

Бизнесмен и "желто-черная" семья вместе с Emily Resort с начала года передали нашим военным более 10 млн. гривен.

"Сегодня каждый может внести вклад в помощь украинским военным. Неважно, велика или мала ваша помощь, она будет ценной. Ведь помогая украинским военным, мы помогаем защитить себя от российской агрессии, помогаем защитить нашу собственную свободу и человеческое достоинство. Военные играют ключевую роль в нашей безопасности, благодаря им мы можем дальше спокойно спать, работать, обнимать родных. Поэтому их поддержка важна для всех нас, ведь помогая им мы приближаем нашу общую Победу!" - резюмировал Козловский.