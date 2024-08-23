Козловский получил "Золотого льва" за помощь ВСУ

Соучредители благотворительного проекта "Птички Победы" Игорь Дулин и Александр Тищенко передали Козловскому отличие за постоянную финансовую и организационную помощь их инициативе. Только на проект "Птички Победы" он перечислил 4 млн гривен.

В то же время Козловский призвал общественность приобщиться к благотворительному аукциону "Птички Победы", который состоится 22 августа. В этот день также запланирована передача 10-тысячного дрона для ВСУ.

Игорь Дулин, выразил благодарность бизнесмену за его поддержку. Кроме того, Дулин отметил, что проект активно привлекает средства самостоятельно, организуя благотворительные аукционы.

"Эти знаки отличия – символические, но очень приятные. Они являются свидетельством того, что наши усилия по поддержке армии замечены и высоко оценены. Призываю всех принять участие в благотворительном аукционе – вместе мы приближаем победу Украины", – подчеркнул Козловский.

Напомним, ранее бизнессемен уже был отмечен Министерством обороны Украины, Воздушными силами ВСУ и получил самую высокую награду для гражданского лица - "Знак почета".