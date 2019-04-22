Козлова поліпшила своє становище в рейтингу WTA на дві позиції

Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Також прогрес показала Ангеліна Калініна

Українська тенісистка Катерина Козлова після вдалого старту відбору на турнірі в Стамбулі піднялася на дві позиції і зараз займає 91 місце в оновленому рейтингу WTA. Про це повідомляється на сайті організації.

Всього в топ-100 списку кращих тенісисток світу четверо українок. Лідер нашого тенісу Еліна Світоліна, як і раніше, посідає шосте місце. Також на своїх рядках залишилися Леся Цуренко (26 WTA) і Даяна Ястремська (37 WTA), Ангеліна Калініна також піднялася на дві позиції (133 WTA).

А ось Катаріна Завацька опустилася на одну позицію (172 WTA), Марта Костюк на 4 (249 WTA) і Дарина Лопатецкая також пропустила одну суперницю вперед (252 WTA).

Сьогодні, 22 квітня, Катерина в фіналі кваліфікації 250-тисячника TEB BNP Paribas Istanbul у Туреччині зустрінеться з 167 ракеткою світу румункою Олександрою Дулгеру. Ястремська на цьому ж турнірі у першому колі зіграє з представницею Франції Крістіною Младенович.

Турнір TEB BNP Paribas Istanbul Cup пройде з 22 по 28 квітня.

Нагадаємо, в попередньому рейтингу дві українські тенісистки Завацька і Лопатецька встановили особисті рекорди.