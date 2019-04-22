ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Козлова поліпшила своє становище в рейтингу WTA на дві позиції

Новини » Спорт    22.04.2019 - 11:55
Козлова поліпшила своє становище в рейтингу WTA на дві позиції
Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Також прогрес показала Ангеліна Калініна

Українська тенісистка Катерина Козлова після вдалого старту відбору на турнірі в Стамбулі піднялася на дві позиції і зараз займає 91 місце в оновленому рейтингу WTA. Про це повідомляється на сайті організації.

Всього в топ-100 списку кращих тенісисток світу четверо українок. Лідер нашого тенісу Еліна Світоліна, як і раніше, посідає шосте місце. Також на своїх рядках залишилися Леся Цуренко (26 WTA) і Даяна Ястремська (37 WTA), Ангеліна Калініна також піднялася на дві позиції (133 WTA).

А ось Катаріна Завацька опустилася на одну позицію (172 WTA), Марта Костюк на 4 (249 WTA) і Дарина Лопатецкая також пропустила одну суперницю вперед (252 WTA).

Сьогодні, 22 квітня, Катерина в фіналі кваліфікації 250-тисячника TEB BNP Paribas Istanbul у Туреччині зустрінеться з 167 ракеткою світу румункою Олександрою Дулгеру. Ястремська на цьому ж турнірі у першому колі зіграє з представницею Франції Крістіною Младенович.

Турнір TEB BNP Paribas Istanbul Cup пройде з 22 по 28 квітня.

Нагадаємо, в попередньому рейтингу дві українські тенісистки Завацька і Лопатецька встановили особисті рекорди.

Стаховський додав дев'ять позицій у світовому тенісному рейтингу Козлова успішно стартувала в основній сітці турніру в Чарльстоні
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України рейтингТеннисЭлина Свитолина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся