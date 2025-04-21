Страна без молодежи. Почему нация украинцев стремительно стареет и что нас ждет дальше

Украина стремительно стареет - и это уже не прогноз, а реальность. Из-за войны наше государство потеряло тысячи молодых мужчин и женщин, миллионы трудоспособных людей выехали за границу, при этом пенсионеров становится все больше.

О том, как старение нации повлияет на будущее страны в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Почему нация украинцев стареет

"На уровень старения влияет уменьшение рождаемости в стране, из-за чего доля людей от 60 лет увеличивается. Это называется "старение снизу", то есть путем уменьшения младших возрастных групп. В Украине происходит именно такой процесс. Когда же увеличивается продолжительность жизни и количество людей от 60 лет растет - это "старение сверху", - говорит ученый.

Гладун отмечает, что уровень старения в Украине повысился из-за смерти людей на фронте в возрасте до 60 лет, поскольку пенсионеров в армию не берут.

"Также сильно повлияла миграция. Евростат в анализе половозрастной структуры наших вынужденных мигрантов указал, что 94% - это дети и люди трудоспособного возраста и лишь 6% - люди в возрасте 65 лет и старше", - говорит демограф.

Важно понимать, что старение путем увеличения продолжительности жизни - это положительный фактор, поскольку является результатом цивилизационного прогресса. Это означает, что люди живут дольше, потому что экономическая, политическая, социальная ситуация лучше. Однако это увеличивает нагрузку на социальные службы, пенсионный фонд, систему здравоохранения.

"Все нации без исключения стареют. Это общий мировой процесс и эту реальность надо принять", - отмечает Гладун.

"Портрет" населения Украины, по состоянию на 2023 год (инфографика: Ukrainian Institute for the Future)

Какие последствия от старения нации

"Старение создает напряжение в экономике, потому что не хватает трудоспособного населения, чтобы платить взносы в пенсионный фонд. У нас и так пенсионный фонд дотируется из бюджета, а эти деньги могли бы пойти на другие программы", - объясняет ученый.

Также старение нации увеличивает нагрузку на медицинскую систему, потому что люди старшего возраста болеют больше, в случае инвалидизации государство много тратит на содержание.

"Выходом может быть увеличение продолжительности здоровой жизни. Также бизнес должен приспосабливаться к ситуации и создавать рабочие места для людей с учетом физического состояния старших возрастных групп, а не искать только молодежь", - добавляет Гладун.

В рамках страны нужно повышать уровень рождаемости в стране, чтобы дети за 20 лет выросли и вышли на рынок труда, могли поддерживать старшее поколение.