На каждом убийце стоит клеймо "Made in Russia". В ОП призвали помочь наказать зло
Украина имеет право на должное завершение войны. Мир должен наказать Российскую Федерацию за развязанную войну.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .
Как отметил Михаил Подоляк, с начала войны:
- Россия украла более 100 тысяч украинских детей;
- Украина получила более 93 тысяч сообщений о сексуальном насилии над людьми;
- было выявлено более 4 тысяч мест массовых пыток на временно оккупированных территориях;
- зафиксировано более 102 тысяч военных преступлений, которые уже были юридически задокументированы;
- более 122 тысяч разрушенных объектов гражданской инфраструктуры по всей Украине;
- более 6,6 тысяч ракет различных модификаций и более 3,7 тысяч беспилотников были выпущены по территории Украины и мирному населению страны.
"И все это - Россия. Насильник, убийца, вор должен сидеть в тюрьме. Не так ли? На этом строится правосудие и современное общество. Так вот, на каждом из этих убийц стоит конкретное клеймо - "made in Russia". На каждом из них есть надпись: мы намеренно и сознательно пришли убивать. Поэтому нужно просто помочь наказать зло. Без колебаний", - пишет Подоляк.
Советник главы Офиса президента призвал мир не пытаться сохранить лицо российским террористам с помощью переговоров или компромиссов, поскольку враг не имеет лица - "у него есть только стойкий запах смерти".
Завершение войны
Как рассказал президент Владимир Зеленский, Украина станет частью Североатлантического союза только после войны. Приглашение может быть и раньше. По словам лидера страны, это может приблизить завершение войны.
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