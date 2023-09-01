На кожному вбивці стоїть клеймо "Made in Russia". В ОП закликали допомогти покарати зло

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

Як відзначив Михайло Подоляк, з початку війни:

Росія вкрала більше 100 тисяч українських дітей;

Україна отримала більше 93 тисяч повідомлень про сексуальне насильство над людьми;

було виявлено більше 4 тисяч місць масових катувань на тимчасово окупованих територіях;

зафіксовано більше 102 тисяч воєнних злочинів, які вже були юридично задокументовані;

більше 122 тисяч зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури по всій Україні;

більше 6,6 тисяч ракет різних модифікацій й більше 3,7 тисяч безпілотників були випущені по території України та мирному населенню країни.

"І все це - Росія. Ґвалтівник, вбивця, злодій повинен сидіти у в'язниці. Чи не так? На цьому будується правосуддя і сучасне суспільство. Так от, на кожному з цих вбивць стоїть конкретне клеймо - "made in Russia". На кожному з них є напис: ми навмисно і свідомо прийшли вбивати. Тож потрібно просто допомогти покарати зло. Без вагань", - пише Подоляк.

Радник голови Офісу президента закликав світ не намагатись зберегти обличчя російським терористам за допомогою переговорів або ж компромісів, оскільки ворог немає обличчя - "у нього є лише стійкий запах смерті".

Завершення війни

Як розповідав президент Володимир Зеленський, Україна стане частиною Північноатлантичного союзу лише після війни. Водночас запрошення може бути й раніше. За словами лідера країни, це може наблизити завершення війни.