Потеря каждого бомбардировщика Ту-22М3 для Российской Федерации является очень болезненной. Сейчас у врага есть до около 30 единиц соответствующих самолетов.

Россия не производит самолеты Ту-22М в любой версии. Например, последний Ту-22М3 был выпущен в 1993 году. В частности, единственным резервом, который использует враг, является около шести планеров, которые в течение 30 лет стояли под открытым небом. Впрочем, РФ может попытаться восстановить самолеты, которые уже были выведены из эксплуатации и находятся на хранении.

Сейчас главной проблемой для россиян является то, что двигатели НК-25 для Ту-22М3 в последний раз производились в 1996-м.

Россияне планировали использовать НК-32 от Ту-160 для Ту-22М3М, но эти двигатели, в первую очередь нужны для модернизации и возможно попытки возобновления производства Ту-160М. В то же время сроки проведения модернизации уже провалены и пока известно только о двух бомбардировщиках, один из которых был готов на уровне 2018 года.

Сколько Ту-22М3 в России

Согласно оценке Military Balance, речь идет об около 57 единицах «на бумаге» по состоянию на середину 2023-го. Самолеты эксплуатируются:

200-м;

52-м тяжелыми;

40-м смешанными авиаполками.

«Кроме того, крайне важно то, что в РФ на модернизацию до уровня Ту-22М3М хотели направить только до 30 самолетов. И именно эту цифру можно считать опорной, а уже от нее можно вычесть минимум две потерянные машины, а также часть поврежденных. Но в реальности значительно больше, потому что далеко не все российские Ту-22М3 находятся в боевом и летном состоянии», - добавляет издание.

Ту-22М3

Ту-22М3 - советский дальний бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах и введённый в эксплуатацию в 1980 году. Оснащённый тремя двигателями НК-25, самолёт способен достигать скорости более 2 Маха и имеет дальность полёта до 7 500 км. Ту-22М3 предназначен для стратегических ударов, включая использование ядерного оружия, и может нести до 24 000 кг бомбовой нагрузки.

Однако, с конца 1990-х годов Россия не производит новых Ту-22М3. Как и упоминалось выше, проблемы с восстановлением осложняются отсутствием запасных частей и двигателей.