Каждая семья на планете ощущает влияние путинской войны, - премьер Британии

Сунак посетит саммит G20 на индонезийском острове Бали во вторник, 14 ноября.

"Каждая семья на планете ощущает влияние путинской войны", - говорится в заявлении британского правительства, опубликованном его посольством в Индонезии.

Сунак имеет в виду президента России Владимира Путина и указывает на стремительно растущие счета за электроэнергию, которые сказываются на глобальном росте.

"В этом году мир снова рассчитывает на G20, чтобы обеспечить стабильность международных рынков и облегчить бремя самых бедных людей в мире", - говорится в заявлении, опубликованном после прибытия Сунака в Индонезию.

Напряженность между западными экономиками и Россией в этом году внесла коррективы повестку дня G20, форума, изначально созданного для обсуждения глобальных экономических вопросов, и помешала министрам группы выпустить совместные коммюнике.

"Премьер-министр будет использовать G20 как возможность обличить путинское варварство и заставить Россию посмотреть в лицо глобальным страданиям, вызванным этой бессмысленной кампанией насилия", - говорится в сообщении.

Сунак призовет других лидеров G20 предложить прямую государственную поддержку наиболее уязвимым, укрепить энергетическую безопасность и принять "быстрые меры", чтобы помочь бедным странам лучше справляться с долговым бременем, говорится в сообщении.