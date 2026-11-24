Спасение пассажиров

Бойцы ехали на стабилизационный пункт, увидев последствия атаки, они остановились, оценили состояние пострадавших, оказали им первую помощь и организовали эвакуацию в больницу.

"Три были в критическом состоянии, буквально каждая секунда была на вес жизни", - рассказал медик "Артана" с позывным "Хирург".

По его словам, в автобусе находились 10-15 человек. Помощь пострадавшим оказывали также полицейские и специалисты Департамента активных действий ГУР.

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Медик отметил, что медлить было опасно из-за угрозы повторного удара. По его словам, россияне знали, что на этом месте останавливается общественный транспорт и автобус несколько раз в день забирает пассажиров.

Всех пострадавших эвакуировали и доставили в медицинские учреждения на безопасной территории.