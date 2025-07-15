ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)

Вторник 15 июля 2025 15:18
UA EN RU
Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото) Редкую лилию лесную можно увидеть в Волынской области (фото: facebook.com/prypiatstokhid)
Автор: Ирина Костенко

Редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины, можно встретить в национальном парке в Волынской области. Речь идет о лилии лесной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национального природного парка "Припять-Стоход" в Facebook.

Как выглядит лилия лесная и где ее можно найти

В нацпарке рассказали, что лилия лесная - королева леса, которая:

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)Лилия лесная - редкий цветок (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Отмечается, что встретить ее в дикой природе - большая удача и даже привилегия. При этом растет она преимущественно:

  • в светлых лесах;
  • на опушках лесов;
  • на полянах.

"Именно таких, как в нашем парке", - уточняется в публикации.

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)Краснокнижный цветок можно найти в нацпарке (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Гражданам сообщили, что благодаря охране природной среды и усилиям работников парка, популяция лилии лесной в пределах НПП "Припять-Стоход" сохраняется стабильной.

Однако каждый цветок - на вес золота.

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)Работники нацпарка берегут популяцию этого растения (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

Сообщается, что в течение трех недель экообразователи - совместно с преподавателями кафедры ботаники Волынского национального университета имени Леси Украинки и работниками Любязовского природоохранного научно-исследовательского отделения (ПНИО) - проводили системные выезды в лесной массив Сваловичевской дачи.

Именно там они наблюдали за этим редким видом и исследовали:

  • фазы развития (бутонизация, цветение, отцветание);
  • численность особей в выбранных локациях;
  • влияние погодных условий;
  • возможные угрозы со стороны антропогенного фактора.

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)Некоторые фазы развития лилии лесной (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

"Такие исследования имеют важное значение для сохранения краснокнижных видов флоры Полесья. Лилия лесная - украшение лесов, индикатор экологического состояния биотопа и символ хрупкого равновесия природы", - объяснили в нацпарке.

В завершение специалисты обратились к посетителям парка и призвали их не срезать и не выкапывать лилию лесную.

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)Лилию лесную важно сохранить для потомков (фото: facebook.com/prypiatstokhid)

"Ее красота должна оставаться в дикой природе, а не в вазе или на клумбе. Если увидите эту красавицу - сделайте фото, оставив ее нетронутой. Пусть лилия лесная цветет и для будущих поколений", - подытожили в учреждении.

Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)Каждый - на вес золота: украинцам показали редкий лесной цветок (фото)Публикация пресс-службы нацпарка (скриншот: facebook.com/prypiatstokhid)

Напомним, ранее академик НАН, эколог и геоботаник Яков Дидух рассказал РБК-Украина, сколько лет понадобится для восстановления украинских лесов после войны.

Читайте также, как погода в начале июля "ударила" по урожаю и какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область Рослини Цветок
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия