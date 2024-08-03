Каждый удар по базам РФ приближает справедливое окончание войны, - Зеленский

"Каждый удар, точно отвечающий России на ее авиабомбы, уничтожающий российскую логистику, российские базы, усложняющий оккупанту пребывание на нашей земле, - каждый такой удар приближает справедливое окончание войны. Справедливо для нас, для мира, для Украины, для всех, кто ценит жизнь", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил каждого украинского военного в вооруженных Силах, в разведке и в Службе безопасности Украины, кто это обеспечивает и дает такие нужные для Украины дальнобойные результаты.