Каждый четвертый розничный кредит в Украине – проблемный, - НБУ

По состоянию на конец 2023 года доля проблемных кредитов, выданных украинскими банками физическим лицам, составляла около 25%. А их объем составил 61 млрд грн. Более половины проблемных кредитов стали таковыми уже во время полномасштабной войны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Кто в Украине не платит кредиты? Или что происходит с проблемными заемщиками банков ".

Что происходит с проблемными кредитами в банках

По данным Национального банка Украины, подавляющая часть проблемных кредитов возникла вследствие резкого сокращения доходов населения. Значительными были и потери кредитов должникам, которые к началу полномасштабного вторжения были зарегистрированы на ныне оккупированных территориях и территориях, находящихся в зоне боевых действий. Эти кредиты в основном резервируются и списываются с балансов банков.

Структура розничного портфеля проблемных займов по группам банков выглядит так: в государственных – 53%, в других банках – 47% от общего объема кредитов, выданных физическим лицам.

В Национальном банке констатируют: несмотря на все еще повышенный уровень дефолтов, доля неработающих кредитов сокращается с лета 2023 года.

"Прежде всего, это результат роста объема работающего портфеля и списания кредитов, не работающих уже более года. С ростом портфеля доля неработающих кредитов будет снижаться и дальше", - прогнозируют в НБУ.

Напомним, в январе 2024 года НБУ утвердил новые правила подачи отчетности об активных операциях банками, финансовыми компаниями и кредитными союзами. Информация будет собираться для оценки эффективности управления кредитным риском. Информация должна подаваться частично с 1 июля и в полном объеме с 1 октября 2024 года.

В 2023 году Национальный банк провел оценку устойчивости банков и банковской системы в условиях военного времени после почти двухлетнего перерыва, вызванного полномасштабной войной. В рамках этого процесса проведена оценка качества активов (AQR) и показателей деятельности и капитала на трехлетнем горизонте для 20 крупнейших банков с долей более 90% в чистых активах сектора.

Во время презентации отчета в декабре 2023 года директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова сказала, что проведенная Национальным банком Украины в 2023 году оценка устойчивости банков выявила проблемы у пяти банков, три из которых имеют риски полностью потерять капитал.

Дополнительный капитал к 2026 году понадобится трем банкам: государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэксу.