Каждый четвертый, кто обратился в рекрутинговые центры, проходит отбор на службу, - Минобороны

Комфорт и прозрачность для граждан

Центры рекрутинга расположены при Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), что гарантирует комфортные условия для граждан и прозрачность всех процедур. Важным преимуществом является то, что эти центры не имеют связи с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), что обеспечивает отдельную и эффективную работу.

Квалифицированные гражданские специалисты предоставляют исчерпывающую информацию о военной службе, помогают в выборе специальности, а также сопровождают кандидата на всех этапах оформления документов.

Результаты работы за 10 месяцев

"За 10 месяцев работы эти центры проконсультировали более 32 тысяч граждан, и каждый четвертый из них уже проходит отбор на военную службу. Важным показателем является то, что 20% кандидатов - женщины", - отметил Сергей Мельник.

Основное преимущество поступления через рекрутинговые центры - это возможность выбора специальности, соответствующей способностям и желаниям кандидата, а также расширенный пакет льгот и социальных гарантий, которые распространяются не только на военнослужащего, но и на его семью.

Создание специализированных рекрутинговых центров

Сейчас создано пять таких центров, отвечающих за комплектование Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Сил территориальной обороны.

Эти специализированные рекрутинговые структуры приобретают необходимые возможности, активно комплектуя свои ряды квалифицированными специалистами. Целью является обеспечение высокого уровня подготовки кандидатов для каждого вида войск, соответствующего современным требованиям и стандартам обороноспособности страны.