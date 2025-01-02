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Каждый четвертый, кто обратился в рекрутинговые центры, проходит отбор на службу, - Минобороны

Фото: поступление в армию через рекрутинговые центры (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украина продолжает совершенствовать систему комплектования Вооруженных Сил путем открытия новых рекрутинговых центров. Сейчас в стране функционируют 47 таких центров, способствующих привлечению мотивированных граждан к военной службе.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "АрмияInform".

Комфорт и прозрачность для граждан

Центры рекрутинга расположены при Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), что гарантирует комфортные условия для граждан и прозрачность всех процедур. Важным преимуществом является то, что эти центры не имеют связи с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), что обеспечивает отдельную и эффективную работу.

Квалифицированные гражданские специалисты предоставляют исчерпывающую информацию о военной службе, помогают в выборе специальности, а также сопровождают кандидата на всех этапах оформления документов.

Результаты работы за 10 месяцев

"За 10 месяцев работы эти центры проконсультировали более 32 тысяч граждан, и каждый четвертый из них уже проходит отбор на военную службу. Важным показателем является то, что 20% кандидатов - женщины", - отметил Сергей Мельник.

Основное преимущество поступления через рекрутинговые центры - это возможность выбора специальности, соответствующей способностям и желаниям кандидата, а также расширенный пакет льгот и социальных гарантий, которые распространяются не только на военнослужащего, но и на его семью.

Создание специализированных рекрутинговых центров

Сейчас создано пять таких центров, отвечающих за комплектование Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Сил территориальной обороны.

Эти специализированные рекрутинговые структуры приобретают необходимые возможности, активно комплектуя свои ряды квалифицированными специалистами. Целью является обеспечение высокого уровня подготовки кандидатов для каждого вида войск, соответствующего современным требованиям и стандартам обороноспособности страны.

Напомним, что в Украине открыли около двух десятков центров рекрутинга в ряды ВСУ. Спросом пользуются профессии, которые больше приближены к гражданской жизни.

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