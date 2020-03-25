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Кожара затриманий за підозрою у вбивстві

Новини » Надзвичайні події     25.03.2020 - 14:14
Кожара затриманий за підозрою у вбивстві
Фото: Леонід Кожара (wikimedia.org)

Кожара підозрюється у вбивстві Сергія Старицького

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара затриманий за підозрою у вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови МВС Антона Геращенка.

За його словами, Кожару затримано співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві.

"Зараз його доставляють в суд для обрання запобіжного заходу", - зазначив Геращенко.

Затримання Кожари пов'язано з тим, що в ніч на 22 лютого в його будинку було виявлено колишнього гендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького з вогнепальним пораненням з нагородного пістолета екс-міністра. Кожара і його дружина стверджують, що Старицький покінчив життя самогубством.

"Слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі колишнього директора телеканалу "Інтер" і прийшли до висновку, що він не міг сам себе застрелити", - додав Геращенко.

Кожара затриманий за підозрою у вбивстві

За даними юридичної компанії "Міллер", правоохоронці зупинили Кожару на дорозі і вручили підозру у вбивстві. У слідства є три доби, щоб суд обрав йому запобіжний захід.

Кожара затриманий за підозрою у вбивстві

Як раніше писало РБК-Україна, поліція Київської області розслідувала загибель Старицького як самогубство. Спочатку повідомлялося, що мешканка села Чайки (ймовірно дружина Кожари) повідомила про самогубство гостя. На місці поліція виявила колишнього гендиректора "Інтера" з вогнепальним пораненням голови. Як речовий доказ вилучили пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. Сам Кожара і його дружина в момент пострілу нібито знаходилися в інших кімнатах.

Кожара був міністром закордонних справ України з 24 грудня 2012 до 23 лютого 2014 в уряді Миколи Азарова. Під час своєї роботи також був 19-м головою ОБСЄ.

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