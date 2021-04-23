Козак заявив про прямий діалог України з "ЛДНР": це нібито 99% дискусій у ТКГ

За його словами, українська сторона тільки формально ухиляється від прямих контактів з представниками окупаційної влади.

"При цьому такий діалог реально існує. Всі дискусії в контактній групі (ТКГ, - ред.), в її робочих підгрупах - це на 99% дискусії між представниками України і Донбасу. Йдеться виключно про створення видимості відсутності такого діалогу для радикально налаштованих політичних сил України", - заявив Козак.

Він підкреслив, що противники прямих переговорів "не можуть або не хочуть винести уроки зі світової історичної практики".

"Жоден конфлікт у світі не було вирішено політичним невійськовим шляхом без досягнення прямих політичних домовленостей між сторонами конфлікту", - додав Козак.