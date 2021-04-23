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Козак заявив про прямий діалог України з "ЛДНР": це нібито 99% дискусій у ТКГ

Автор: РБК-Україна

Україна нібито веде прямий діалог з представниками так званих Донецької та Луганської " народних республік" на рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Нібито 99% всіх дискусій у робочих підгрупах проходить між Україною та "ЛДНР".

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії та парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак, передає "РИА Новости".

За його словами, українська сторона тільки формально ухиляється від прямих контактів з представниками окупаційної влади.

"При цьому такий діалог реально існує. Всі дискусії в контактній групі (ТКГ, - ред.), в її робочих підгрупах - це на 99% дискусії між представниками України і Донбасу. Йдеться виключно про створення видимості відсутності такого діалогу для радикально налаштованих політичних сил України", - заявив Козак.

Він підкреслив, що противники прямих переговорів "не можуть або не хочуть винести уроки зі світової історичної практики".

"Жоден конфлікт у світі не було вирішено політичним невійськовим шляхом без досягнення прямих політичних домовленостей між сторонами конфлікту", - додав Козак.

Нагадаємо, раніше Козак запропонував Німеччині та Франції провести зустріч у нормандському форматі на Донбасі. На його думку, у такій зустрічі мають взяти участь представники України та"ЛДНР".

Зазначимо, напередодні президент Росії Володимир Путін теж заявив, що обговорювати питання війни на Донбасі українському президенту Володимиру Зеленському належить з ватажками "ЛДНР".

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