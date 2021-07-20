Козак про силове повернення Донбасу до України: Росія не буде байдужою

Якщо Україна зважиться на силове повернення окупованого Донбасу, Російська Федерація не буде байдужою. Особливо, якщо на це підуть ті, хто "влаштовує націоналістичні силові акції на вулицях Києва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака виданню Politique Internationale, яке опубліковане на сайті посольства Росії у Франції.

За його словами, у разі активізації військових дій з боку України нібито виникне ситуація з "ознаками геноциду".

"На жаль, в Україні зберігаються вкрай радикальні політичні групи, які готові і на такі дії. І, як ми спостерігаємо останнім часом, діям цих груп українська держава сьогодні протистояти не може. У разі якщо в зоні конфлікту будуть "правити бал" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. Очевидно, що байдужими до неї не буде не тільки Росія, але і вся світова спільнота", - зазначив Козак.