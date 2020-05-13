Козак прибув до Берліна на переговори по Донбасу

Заступник голови Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак прибув до Берліна на переговори по Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що куратор українського напряму в Кремлі прибув до Берліна. За даними обізнаних джерел, його візит пов'язаний з врегулюванням ситуації на Донбасі.

"Він знаходиться в Берліні. Швидше за все, мета візиту пов'язана з переговорами по Україні. Козак - ключовий парламентер по Україні, не все можна обговорити у форматі телеконференції", - додало джерело.

Ще одне джерело РИА Новости підтвердило, що Козак прибув з одноденним робочим візитом на запрошення Німеччини для переговорів по врегулюванню на Донбасі і встановлення особистого контакту з помічником канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та Козаком дозволяють шукати рішення щодо мирного врегулювання на Донбасі. Зокрема, завдяки цим контактам були проведені останні обміни полоненими.

Зазначимо, Україна готується постати на наступному засіданні Контактної групи у розширеному складі і пропонує Росії зробити крок у відповідь. Можливо, візит Козака до Берліна пов'язаний з останніми ініціативами української сторони, оскільки їх підтримали західні партнери.