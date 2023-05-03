С какой целью у Путина обвинили Украину в атаке на Кремль: объяснение эксперта

Как отметил Мусиенко, российские власти и российское командование сегодня встревожены из-за будущего украинского контрнаступления. Враг боится того, что наши воины могут нанести серьезное поражение российским войскам и освободить большую часть территорий, что, со своей стороны, будет существенным поражением лично для российского диктатора Владимира Путина. Последнее же может привести к мятежу среди "элит" и потере власти диктатором.

"Поэтому с этой целью они сейчас используют фактор таких провокаций, что якобы Украина наносит удары или пытается нанести по Кремлю, и это угроза российской государственности. Они подводят для этого информационный фон. Потому что в понимании авторитарного государства государство это Путин. И угроза Путину - был он там в Кремле или нет - это угроза государству", - пояснил эксперт.

Россия умышленно раскручивает тему, чтобы накануне украинского контрнаступления использовать фактор угроз применения тактического ядерного оружия, объясняя это так называемыми "предпосылками".

В то же время Мусиенко отметил, что взрывы на территории России происходят только на военных объектах, в связи с чем удары по Кремлю не имеют никакого значения с точки зрения военной целесообразности.

"Во-первых, в ночное время суток там не то что Путина, там очевидно двойников Путина нет. Во-вторых, они все бы эвакуировались, если бы действительно были угрозы. И, в-третьих, это ничего бы не дало, кроме психологически-пропагандистского эффекта. С учетом этого я склоняюсь к тому, что это ФСБшная провокация. Цель - включать ядерный шантаж, запугивать Украину и мир возможным применением ядерного оружия, чтобы Украина не начинала контрнаступление", - отметил Мусиенко.

Ночная атака на Кремль

В России заявили о том, что их военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль. В частности, отмечается, что в результате так называемой "атаки" никто не пострадал.

Российский диктатор Владимир Путин, как утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не пострадал и вообще не находился в Кремле на момент "удара".

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Украина не владеет информацией о ночных ударах по Кремлю и сосредотачивает свои силы только на освобождении собственных территорий, а не на атаке чужих.