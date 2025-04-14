Какой будет погода в Украине на Пасху? Синоптик дала прогноз

По словам Диденко, завтра, 15 апреля, прогнозируется до +20 градусов: теплее всего в восточных областях, а прохладнее в западной части и в районах, близких к морям.

"Особенность завтрашнего дня - сильный ветер южного направления. Штормовые порывы вероятны на западе, севере, в Крыму и Приазовье. В большинстве центральных и южных областей, в восточной части - ветер умеренный", - написала Диденко.

В Киеве завтра будет сухо, солнечно, с дневной температурой воздуха до +18 градусов.

Погода на Пасху

Диденко отметила, что такой, как завтра погода будет всю неделю до Пасхи.

"Ночи в Украине будут теплеть, дневные градусы, как котики, будут карабкаться вверх, но будут мягкими и комфортными", - заявила синоптик.

Пасха, по предварительному прогнозу, обещает быть в Украине преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью до +12 градусов, а днем до +23 градусов. Только в западных областях 20-го апреля вероятны дожди, местами с грозами, и до +21 градусов.

Стоит заметить, что по данным "Укргидрометцентра", перед Пасхой в Украине ожидается нестабильная погода - с потеплением, дождями и резкими перепадами температур.