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Какой будет погода в Украине: прогноз на первый месяц весны

Фото: синоптики прогнозируют теплый март (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-60 мм, в Карпатах местами 71-107 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика марта

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в марте средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов тепла, на высокогорье Карпат 3 градуса мороза.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 20-37 градусов мороза, в Закарпатье и в южной части 10-27 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 19-29 градусов тепла, в Карпатах 14-26 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, в горных районах и Закарпатье местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

На большей части территории Украины переход средней суточной температуры через +5 градусов в сторону повышения происходит во второй и третьей декадах марта, только в Карпатах и северо-восточных областях - в первой декаде апреля, сообщают синоптики.

 

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