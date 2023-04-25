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Какой будет погода в последний месяц весны: Укргидрометцентр дал прогноз на май

Фото: Погода в Украине в мае будет в пределах нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2023 средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, на Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что несколько больше нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в мае составляет 13-17 градусов, в горах 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6 градусов мороза, местами в горных районах и Сумской области - 7-10 градусов мороза, на побережье морей 0-3 градусов тепла; абсолютный максимум - 30-37 градусов, в Одесской, Луганской области и в Крыму до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма 26-29 градусов.

Среднее месячное количество осадков в мае составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатах и Прикарпатье 85-148 мм.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозировал, что в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине будет в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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