Какой будет новая программа Украины с МВФ: мнения экспертов

Как отмечается в материале, задача программы - поддержать Украину в ближайшие несколько лет. Но пока формат программы и общий объем кредита окончательно не согласованы. В Минфине пока избегают конкретики по этому вопросу.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский считает, что некоторая задержка с началом работы над новой программой МВФ связана с тем, что на уровне экспертов и стран-акционеров фонда не могли согласовать формат программы.

В условиях войны практически невозможно спрогнозировать изменения финансовых и экономических показателей, отметил Вышлинский. Согласно правилам стандартных кредитных программ МВФ (EFF и Stand-by), по которым Украина обычно кредитовалась, нужно устанавливать целевые маяки для подтверждения эффективности программы. Именно их выполнение и позволит увеличить размер программы от того, что есть сейчас, до уровня, необходимого Украине.

Прецедента кредитовать страну, ведущую полномасштабную войну, в МВФ не было. Поэтому и возникли сложности. В августе представители украинских властей провели ряд переговоров с коллегами из некоторых крупнейших акционеров МВФ (США, Германия, Франция, Великобритания).

Вышлинский предполагает, что именно тогда и обсуждались вопросы формата новой программы. "В данном случае нужно какое-то политическое решение или новое техническое решение. То есть или проанализировать, можно ли финансировать Украину только по существующим условиям МВФ, или модернизировать, или даже создавать новые инструменты", - отметил эксперт.

"Пока точно неясно, о чем договорились в итоге. Ни в МВФ, ни в правительстве и НБУ эту тему пока не комментируют ни публично, ни в рабочем порядке. Но наверняка общее понимание о новой программе уже есть - и о сумме, и о формате, иначе бы о начале работы миссии не заявляли", - отмечается в материале.