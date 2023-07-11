При каком условии может ускориться наступление ВСУ на юге: мнение эксперта

Наступление Вооруженных сил Украины на юге может быть ускорено только после прорыва второй линии обороны в районах Роботино и Пятихаток в сторону Токмака и Васильевки (Запорожская область).

По его словам, основные бои в Запорожской области идут в районе Пятихаток и в направлении Роботино, а также по обоим берегам реки Малые Ялы в Донецкой области (направление Старомлиновки). Одна из главных преград для быстрого продвижения ВСУ - плотное минирование этих территорий.

По мнению Коваленко, на этой территории наступление будет идти осторожно, чтобы сохранить жизнь украинских военных.

"Там наиболее плотная концентрация элементов минно-фугасного типа, поэтому молниеносного продвижения не будет. Да и надо помнить, что могут быть достижения, о которых пока нельзя сообщать официально. Но все равно события указывают на то, что оккупанты не могут остановить Силы обороны Украины и вынуждены покидать позицию", - рассказал эксперт.

Однако Коваленко не исключает, что наступление на юге может быть ускорено, но после прорыва второй линии обороны как раз в районах Роботиного и Пятихаток в сторону Токмака и Васильевки (Запорожская область).

"Опять все зависит от того, как эту ситуацию будет оценивать командование. Потому что если говорить о каких-то быстрых штурмовых действиях, то скорость - это не всегда качество. Скорость - это еще и увеличение потерь. Если это будет нецелесообразно, то давить на врага будут постепенно и пошагово", - добавил эксперт.

Контрнаступление ВСУ

По последним данным Генштаба, украинские войска продолжают вести наступательные операции в Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах и отражаются на вражеских целях противника.

В то же время ВСУ сдерживают наступление россиян на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Недавно генерал Александр Сырский отмечал, что россияне в Бахмуте находятся в ловушке, а Силы обороны берут город под огневой контроль.