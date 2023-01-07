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Какой ущерб иранские дроны наносят энергосистеме: в ДТЭК дали ответ

Фото: В ДТЭК рассказали, какой вред иранские дроны наносят энергосистеме (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Беспилотники иранского производства, которые Россия использует в войне против Украины, наносят большой вред энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Дроны, хоть и небольшие по размерам, но точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы", - сказал чиновник.

Сахарук отметил, что после каждой новой атаки БПЛА проводить восстановление уничтоженных линий становится все сложнее.

В то же время исполнительный директор ДТЭК добавил, что энергетики пытаются максимально оперативно реагировать на ЧП и возобновлять подачу электроэнергии в сети.

Напомним, в "Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

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ДТЭКЭлектроэнергияВойна России против Украины