Какой национальности на самом деле был Колумб: ученые провели ДНК-исследование
После двух десятилетий исследований и ДНК-тестирования ученые из Испании окончательно подтвердили, что оставшиеся в Севильском соборе останки действительно принадлежат Христофору Колумбу. Вопрос его национальности будет раскрыт 12 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что это исследование положило конец многолетним спорам о местонахождении его тела, которое, начиная с 1506 года , пережило ряд перемещений, включая перезахоронение на Кубе и в Севилье.
Возглавил исследование судебно-медицинский эксперт Хосе Антонио Лоренте из Университета Гранады.
"Сегодня благодаря новой технологии предыдущая частичная теория о том, что останки в Севилье принадлежат Христофору Колумбу, была окончательно подтверждена", - заявил он.
Ученый объяснил, что результаты ДНК-теста были сравнимы с останками его брата Диего и сына Фернандо, что окончательно подтвердило личность мореплавателя.
В то же время, для ученых происхождение Колумба остается загадкой, ведь вопрос о его национальности до сих пор не решен.
Сообщается, что завтра, 12 октября , в День Испании, во время специальной телевизионной программы будет раскрыто, откуда же был большой исследователь. Несмотря на многие теории, указывающие на Италию, Португалию и даже несколько регионов Испании, ученые уверены, что их данные закроют этот вопрос.
Пока мир с нетерпением ждет ответа, специалисты напоминают, что часть останков Колумба, вероятно, все еще сохраняется в Карибском регионе, в Доминиканской Республике.
Однако Лоренте считает, что главные доказательства идентичности тела уже были собраны в Севилье.
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