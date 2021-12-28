За "ковідну" тисячу дозволять купити ліки лише одній категорії українців

"З січня 2022 року програма єПідтримка буде модифікована. Дамо можливість людям віком більше 60 років спрямувати кошти на придбання ліків", - сказала перша віце-прем’єр міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За даними міністерства, заявки на отримання 1 тисячі гривень вже подали 6,5 млн вакцинованих українців. З державного бюджету на реалізацію програми вже спрямовано 3 млрд гривень коштів.

Нагадаємо, отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному застосунку "Дія".

Сьогодні перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядає наступним чином: