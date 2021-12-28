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За "ковідну" тисячу дозволять купити ліки лише одній категорії українців

Автор: Олександр Білоус

Перелік товарів, які можна придбати вакцинованим від COVID-19 за 1 тисячу гривень з державного бюджету, буде розширений у січні 2022 року. Пенсіонери зможуть витратити ці гроші ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"З січня 2022 року програма єПідтримка буде модифікована. Дамо можливість людям віком більше 60 років спрямувати кошти на придбання ліків", - сказала перша віце-прем’єр міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За даними міністерства, заявки на отримання 1 тисячі гривень вже подали 6,5 млн вакцинованих українців. З державного бюджету на реалізацію програми вже спрямовано 3 млрд гривень коштів.

Нагадаємо, отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному застосунку "Дія".

Сьогодні перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядає наступним чином:

  • залізничні та авіаквитки в межах України;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
  • квитки на концерти;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.
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Міністерство економіки