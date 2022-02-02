"Ковідну тисячу" отримають українці від 14 років, перелік товарів та послуг розширений

Постановою розширений перелік за рахунок послуг в сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Документом встановлено, що 1 тисяча гривень надається вакцинованими виключно для придбання у безготівковій формі:

послуг у сферах культури,

освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),

фізичної культури і спорту,

здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,

для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації,

товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів,

а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів.

Як зазначається в пояснювальній записці, в умовах встановленого Кабінетом міністрів карантину потребують підтримки особи віком від 14 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень.

Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Раніше перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядав наступним чином: