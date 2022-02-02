"Ковідну тисячу" платитимуть підліткам та розширять перелік товарів та послуг

Кабінет міністрів планує поширити виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років. Перелік товарів та послуг буде розширений за рахунок послуг у сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 2 лютого.
Як зазначається в пояснювальній записці, в умовах встановленого Кабінетом міністрів карантину потребують підтримки особи віком від 14 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень.
Документом планується встановити, що 1 тисяча гривень надається вакцинованими виключно для придбання у безготівковій формі:
Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".
Раніше перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядав наступним чином: