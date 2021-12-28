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"Ковідна тисяча": скільки українців отримали виплати і на що витрачають гроші

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента України розповів, що понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заявки на отримання "ковідної тисячі". Більшість цих грошей витрачають на книги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В ході наради у глави держави Шмигаль зазначив, що на сьогодні понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "еПоддержка". Прем'єр уточнив, що спеціальні рахунки в банках на отримання цих грошей відкрили 6,6 млн громадян країни.

За його словами, через "Ощадбанк" на спецрахунки перераховано понад 3,6 млрд гривень. З них українці вже витратили понад 365 млн гривень. Глава уряду додав, що 35% цих коштів громадяни витратили на книжки, 32% - на відвідування кінотеатрів, 11% - залізничні квитки і 10% - на інші напрямки.

Нагадаємо, отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати covid-сертифікат в мобільному додатку"дія".

На сьогодні перелік послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу", виглядає наступним чином:

  • залізничні та авіаквитки по Україні;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей, Виставковий центр або на концерт;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.

Зазначимо, з січня 2022 року тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити на ліки.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль