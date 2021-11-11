"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення

Сьогодні вже 17 регіонів перебувають в "червоній" зоні карантину, де робота майже всіх закладів дозволена за умови 100% вакцинації працівників та відвідувачів. На додачу ще й з'явився список професій, представники яких зобов'язані отримати щеплення, інакше – відсторонення. Тому українці вишикувалися в черги до центрів вакцинації, однак частина вирішила просто купити COVID-сертифікат.

Однак він не тільки не захищає від реанімації через ускладнення від коронавірусу, але й загрожує значними проблемами із законом. Тому деякі власники таких "документів" одумалися і захотіли отримати справжнє щеплення. Проте медики їм відмовляють, бо в системі вже є запис про їхню вакцинацію. Саме для таких людей в Міністерстві охорони здоров'я вирішили запровадити "ковідну амністію".

Явка з повинною

Нелегально отримати COVID-сертифікат можна двома способами. Купити намальований у графічному редакторі документ, але перша ж перевірка покаже факт підробки. Або домовитися з лікарем про фіктивне щеплення – він вносить дані в електронну базу МОЗ і це дозволяє отримати "ковідний" сертифікат у "Дія". Таких медиків регулярно знаходять силові структури, їм загрожує серйозне покарання. Тим, хто користується підробками, – також. Однак є й інша проблема.

Уявімо ситуацію: умовний "Андрій", начитавшись фейків про вакцинацію, замість того, щоб зробити щеплення, вирішив купити сертифікат. Прийшов до лікаря, заплатив йому, той вніс "Андрія" до бази щеплених, а невикористану дозу вакцини просто вилив. Пізніше "Андрій" побачив, що коїться з COVID-хворими в реанімаціях, або злякався покарання за підробку та вирішив таки отримати справжнє щеплення. Та в пунктах вакцинації йому відмовляють, бо він вже є в системі.

За образом "Андрія" насправді стоять реальні люди, подібні історії легко знайти у соцмережах, розповідають про них і лікарі та чиновники. Масштаби проблеми навіть важко уявити. Керівник столичної Держспоживслужби Олег Рубан на днях заявив, що тільки в Києві близько 10% всіх COVID-документів можуть бути підробними.

Поліція регулярно виявляє підробні сертифікати та їх виробників (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Однак вихід для "Андрія" з'явиться вже зовсім скоро. Щоб дати можливість таким людям зробити реальне щеплення та захиститися від коронавірусу, МОЗ пропонує запровадити наступний механізм:

- Власник підробки приходить до сімейного лікаря.

- Розповідає, що його щеплення фіктивне.

- Надає інформацію про того, хто йому надав "послугу".

- Отримує справжнє щеплення від коронавірусу.

Після цього лікар повинен передати отриману інформацію до Національної поліції, щоб правоохоронці змогли довести справу до суду та покарати того, хто вніс неправдиві дані до електронної системи охорони здоров'я.

Створені на основі фіктивної інформації про щеплення сертифікати планують видаляти з "Дії" після проведення всіх розслідувань, щоби громадяни вже могли згенерувати новий документ. Раніше в інтерв'ю РБК-Україна керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік говорив, що така опція може з'явитися вже до кінця цього року.

Амністія не для всіх

За фіктивне щеплення з внесенням даних до електронної системи охорони здоров'я сьогодні лікарям може загрожувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт. Водночас за використання підробленого сертифіката можна потрапити за ґрати на два роки. Покарання за ці злочини посилять ще більше, адже відповідний законопроект під номером 6084 вже пройшов перше читання.

Документ передбачає появу в Кримінальному кодексі статті 321-3. Саме до цієї статті, як розповіла РБК-Україна прес-секретар глави Нацполіції Мар'яна Рева, і планується внести зміни, які передбачають "ковідну амністію".

Днями поліція Полтавської області запропонувала власникам підроблених сертифікатів звільнення від покарання через рішення суду, якщо вони самі розкаються та розкажуть, хто надав їм "послугу". Однак в Нацполіції відхрестилися від цієї ініціативи. Як сказала Рева, ця пропозиція – самодіяльність полтавських "копів", тому на інші регіони не поширюється. За її словами, від відповідальності мають звільнятися лише ті, хто ще не використав куплений сертифікат.

"Сама наявність підробленого документа в людини ще не є кримінальним проступком. Але, коли вона його використає, сам факт використання вже передбачений у Кримінальному кодексі", – уточнила вона.

"Ковідна амністія" працюватиме для тих, хто не встиг скористатися фейковим документом (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Якщо майбутня амністія стосуватиметься лише тих, хто не встиг скористатися сертифікатом, то виникає питання: а як це перевірити? У Нацполіції запевнили, що встановити, чи використовували десь сертифікат з "Дії" не становить проблеми, оскільки він містить QR-код. Як пояснила Рева, після зчитування QR-коду, наприклад, на кордоні чи в кафе, в системі залишається цифровий слід.

Проте говорити, яким конкретно буде механізм "амністії" та на кого він буде поширюватися в майбутньому, в Нацполіції поки не готові, оскільки робота над правками до Кримінального кодексу ще триває. В Міністерстві юстиції та МВС сказали РБК-Україна, що наразі документів з пропозиціями щодо "амністії" від МОЗ не отримували. Водночас МОЗ відмовилося коментувати заяви свого очільника, зазначивши, що більше інформації в міністерстві наразі надати не можуть.

Впроваджувати "амністію", скоріш за все, будуть вже після того, як законопроект 6084 ухвалять в другому читанні і його підпише президент, оскільки термін подання правок до документа сплинув 9 листопада. За словами голови правоохоронного комітету Ради Сергія Іонушаса, до залу парламенту законопроект може потрапити вже наступної середи.

"Терміни розгляду законопроекту у другому читанні залежать від кількості правок. Якщо правок буде не багато і апарат їх швидко розгляне, то, я думаю, що 17 листопада зможемо виносити його на друге читання. Але цей термін не остаточний і залежатиме від кількості правок", – уточнив нардеп.

(А)моральна дилема

Яким би не був механізм цієї "амністії", відкритим залишається питання, чи буде на неї попит. На думку президента Асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва, така можливість зараз дійсно необхідна. Адже після потрапляння до реанімації покупці підробних сертифікатів кардинально змінюють свою позицію щодо вакцинації.

"З тих пацієнтів, які у нас в реанімації та можуть ще говорити, всі кажуть, що це найбільша помилка в їх житті та шкодують що не вакцинувалися. Троє з чотирьох госпіталізованих вакцинованих купили сертифікат. Один вже помер. Думаю, що родичі, знайомі та друзі цих людей побачили цю ситуацію та вже хочуть щепитися. Маю особисті історії, коли люди з купленим сертифікатом вирішили щепитися, а зробити цього не можуть, бо вже є в базі", – пояснив медик.

Мотивація придбати сертифікат за дві-три тисячі гривень замість безкоштовного щеплення та реального захисту може бути різною. Це можуть бути і "щирі антивакцинатори", які послідовно виступають проти будь-яких щеплень. Але переважна більшість – це люди, які стали жертвами дезінформації та теорій змови. "Ковідна амністія" дасть їм можливість таки убезпечити себе від хвороби.

Водночас певна частина власників підроблених сертифікатів, як вважає Дубров, може не піти на "амністію" через відсутність анонімності і те, що доведеться "здати" поліцейським лікаря, який зробив фіктивне щеплення. Однак у МОЗ вважають, що факт підробки все одно із часом розкриється.

"Ми можемо подивитися, який лікар вніс той чи інший запис. І, повірте, коли пацієнт перебуває на ліжку палати інтенсивної терапії чи реанімації, він розкаже, чи вакцинований, чи в нього куплений сертифікат і хто йому таке зробив. Тому ця інформація рано чи пізно стане відомою принаймні медичним працівникам, правоохоронним органам тощо", – пояснював в інтерв'ю РБК-Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін.