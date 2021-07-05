Не тільки ковід-сертифікат: як щепленим людям потрапити в ЄС

EU Digital Covid Certificate не єдиний інструмент, який можна використовувати, пояснив РБК-Україна спікер Єврокомісії з питань охорони здоров'я, безпеки харчових продуктів і транспорту Стефан де Кеєрсмакер.

"Держави-члени можуть вільно приймати документи, видані в третіх країнах для вакцинації. Вони повинні містити інформацію, яка, принаймні, дозволяє ідентифікувати людину, тип вакцини і дату введення вакцини", - розповів він.

Зазначимо, крім ковід-паспорта, кожна країна може встановлювати правила в'їзду на її територію в умовах пандемії, незважаючи на загальні рекомендації Єврокомісії.

Також в ЄС зобов'язані визнавати імунізацію препаратами, схваленими їх регулятором EMA. Поки це Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Spikevax від Moderna, Janssen від Johnson&Johnson і європейська Vaxzevria від Oxford-AstraZeneca.