Одеяла и зарядки: какие услуги доступны в киевском метро во время воздушных тревог

Все станции метро в Киеве без изменений работают как укрытие с выполнением предусмотренных функций. Там обеспечивают безопасное пребывание и защиту гражданского населения в случае оглашения воздушных тревог, отметил глава КП "Киевский метрополитен".

"Метро работает и как транспорт, и как укрытие в круглосуточном режиме. Если в Киеве объявляют сигнал воздушной тревоги, то 46 подземных станций Киевского метрополитена переходят в режим укрытия, движение электропоездов и перевозка пассажиров продолжаются, за исключением открытых участков линий", – пояснил он.

Всех, кто укрывается во время воздушных тревог в Киеве на станциях метро, снабжают электроэнергией, водой.

"Также на станциях предусмотрены санитарные узлы, на станциях определены места с фонтанчиками с водой. На станциях в наличии раскладные стульчики, модульные лавки, одеяла и матрасы, которые люди могут использовать для более комфортного пребывания на станциях во время укрытия", – добавил Виктор. Брагинский.

Кроме того, на всех станциях метрополитена есть интернет-связь 4G. Его обеспечивают операторы мобильной связи.

На 19 станциях метро в Киеве оборудованы точки с USB-зарядками, где доступна возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.