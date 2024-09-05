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Коваля уволили с должности главы Фонда госимущества. Он возглавит Минагрополитики

Украина, Четверг 05 сентября 2024 13:22
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Коваля уволили с должности главы Фонда госимущества. Он возглавит Минагрополитики Фото: Виталий Коваль (facebook.com/koval8)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада со второй попытки уволила Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества. Планируется его назначение министром аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, отставку поддержал 261 депутат.

Коваля уволили с должности главы Фонда госимущества. Он возглавит Минагрополитики

https://t.me/yzheleznyak

Это уже второе голосование за отставку Коваля. Накануне Рада провалила голосование – не хватило одного голоса. Тогда, по словам источника РБК-Украина, увольнение Коваля саботировала условная "группа Павлюка" во фракции "Слуги народа", которая не хочет его дальнейшего назначения главой Минагрополитики.

Коваля планирует назначить министром аграрной политики и продовольствия. Эта должность вакантна после того, как Николая Сольского уволили в мае 2024 года. До этого НАБУ и САП объявили Сольскому подозрение в незаконном завладении государственной землей. В настоящее время обязанности министра исполняет первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Виталий Коваль родился в 1981 году. В 2006-2019 годах возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях. С сентября 2019 года – глава Ровенской областной государственной администрации

В ноябре 2023 года Верховная Рада назначила Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины. На этой должности он заменил Рустема Умерова, сейчас занимающего должность министра обороны.

Подробнее об изменениях в правительстве читайте в материале РБК-Украина "Большая перезагрузка. Почему Зеленский решил обновить Кабмин, но оставил премьера Шмыгаля".

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