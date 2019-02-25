"Ковальська" закриває інтелектуальний простір mOre

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Простір mOre має покинути офіс у бізнес-центрі "Торонто-Київ"

Інтелектуальний простір mOre в терміновому порядку має покинути офіс у бізнес-центрі "Торонто-Київ" на вулиці Великій Васильківській. Про це повідомив засновник проекту Андрій Ставніцер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook

За словами Ставніцера, таку умову поставив Сергій Пилипенко, директор промислово-будівельної групи "Ковальська", яка є власником приміщення.

"Коли навесні минулого року наше приміщення купила компанія "Бетон від Ковальської", новий господар Сергій Пилипенко спочатку був дружелюбний. Ми не насторожилися навіть тоді, коли інших орендарів з приміщення виселили в пожежному порядку і без переговорів. Потім з нас почали вимагати передоплату. Ми не пручалися, так як не завжди були ідеальними орендарями. І ось на початку лютого нам надіслали повідомлення про розірвання договору оренди і терміновому виїзді з приміщення", - написав Ставніцер.

За його словами, Сергій Пилипенко демонструє "нульову готовність розмовляти", хоча засновники проекту mOre вклали багато грошей і зусиль до облаштування офісу.

"Коли ми прийшли в бізнес-центр навпроти костелу, він був практично порожнім. Багато в чому завдяки нам ця сіра комерційна недвига c видом на костел стала помітна на культурній карті Києва", — уточнив Ставніцер.

Він підкреслив, що mOre стало штаб-квартирою для багатьох проектів і майданчиком для дискусій з видатними людьми.

"mOre переїхав TheAspenInstituteKyiv – можливо, освічене та ресурсне українське community, сьогодення і діяльне. У нас виступали всі кандидати в президенти, включаючи Петра Порошенка. FBN Ukraine теж отримав тут базовий табір. Найбільші українські сімейні компанії не раз збиралися в цих стінах. Тут проходили борд-мітинги Владислава Бурди. Ми стали привозити до Києва спікерів, яких люди гуглят і цитують. Були заплановані Биков, Тоні Шей і багато інших", — зазначив Ставніцер.

Він також нагадав, що в mOre виступали всі основні кандидати в президенти на майбутніх виборах, в тому числі і чинний глава держави Петро Порошенко. Крім того, тут знаходиться магазин apt.13, яким керує дружина Андрія Ставніцера Діана.

"Магазину "Ковальська" дозволила досидіти до кінця травня. Наче послуга. Підвищивши орендну плату в 2 рази. Втім, я зовсім не здивуюся, якщо і цей договір буде розірвано завтра", — написав засновник mOre.

При цьому Андрій Ставніцер запевнив, що mOre продовжить свою діяльність в іншому офісі або в іншому форматі.

"Ми можемо на час стати відеопроектом, на час перейти в онлайн, можемо взагалі не мати постійної прописки і зустрічатися навіть в різних містах – але все одно залишимося морем. У будь-якому разі, всі заходи відбудуться – може бути вже на інших локаціях, про що повідомимо всіх завчасно", — підкреслив засновник проекту.

Проект mOre заснований в 2018 році. Засновники задумували його як простір для інтелектуальних бесід з видатними людьми.