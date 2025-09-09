Верховный Суд рассмотрит обжалование разрешения АМКУ на соглашение CRH-Buzzi: детали дела

Спор касается решения Антимонопольного комитета Украины, которым было разрешено CRH приобрести два цементных завода итальянской Buzzi Unicem – "Волынь-цемент" и "Юг-цемент". Вместе с тремя уже принадлежащими CRH предприятиями в Украине компания значительно усиливает позиции на рынке.

Позиция "Ковальской"

Промышленно-строительная группа "Ковальская" – ведущий производитель бетона в Украине и один из крупнейших потребителей цемента – с самого начала выступила против соглашения CRH-Buzzi, заявив о рисках для конкуренции на цементном рынке.

Гендиректор "Ковальской" Сергей Пилипенко отмечает, что такая концентрация создает риск монополии. Он подчеркнул, что приобретение двух заводов позволит CRH получить доминирующую позицию и потенциально контролировать цены на ключевой ресурс для строительства.

В промышленно-строительной группе также указывают на недостатки процедуры рассмотрения концентрации в АМКУ.

В частности, комитет отказал "Ковальской" в привлечении ее как третьей стороны при рассмотрении заявки CRH. В своем иске компания утверждает, что регулятор не учел мнение крупнейшего потребителя цемента, а анализ конкурентных последствий был неполным.

"Обязательства, которые АМКУ наложил на CRH, носят сугубо формальный характер. Они не создают реальных предохранителей для сохранения конкуренции и не гарантируют равных условий на рынке. В решении отсутствуют какие-либо существенные условия или ограничения, которые реально сдерживали бы CRH от злоупотребления своим рыночным положением", – говорит Пилипенко.

Директор юридической компании "Ваша перевага", экс-директор Департамента АМКУ исследований и расследований рынков ТЭК и ЖКХ Татьяна Кулишова также подчеркивает важность участия крупнейших потребителей в подобных делах.

"Если интересы компании затрагиваются, она вправе быть привлечена третьей стороной", – отмечает Кулишова.

Также по ее словам, решение о концентрации может быть остановлено так сказать "посередине", то есть тогда, когда сделка уже выполняется компаниями. "Юридически, это возможно, то есть возможно расторгнуть все эти договоры и требовать возвращения к состоянию, которое было до концентрации", – объяснила юрист.

Со своей стороны, в ПСГ "Ковальская" предостерегают в создании опасного прецедента, когда CRH может получить почти неограниченное влияние на рынок без действенных ограничений или реальных рычагов для регулятора.

"Именно поэтому "Ковальская" оспаривает как само разрешение на концентрацию, так и отсутствие в разрешении реальных сдерживающих механизмов в дальнейшей деятельности CRH", – добавил Пилипенко.

Как продвигается рассмотрение дела

Дело рассматривают уже больше года. В феврале 2025 Киевский хозяйственный суд первой инстанции поддержал "Ковальскую", но апелляция стала на сторону CRH и АМКУ.

Как отмечается в публикации РБК-Украина, рассмотрение дела в Верховном Суде будет иметь решающее значение, поскольку станет финальной точкой в ​​судебной эпопее вокруг крупнейшего M&A-соглашения на украинском цементном рынке.

От решения судей зависит, останется ли разрешение АМКУ (с уже выполненными условиями), или, теоретически, может быть создан прецедент для пересмотра или аннулирования большой концентрации постфактум.