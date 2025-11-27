ua en ru
"Ковальська" планирует создать индустриальный парк в Буче: что известно о проекте

Четверг 27 ноября 2025 14:48
"Ковальська" планирует создать индустриальный парк в Буче: что известно о проекте Фото: "Ковальська" планирует создать индустриальный парк в Буче (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Промышленно-строительная группа "Ковальська" рассматривает возможность создания индустриального парка в Киевской области с акцентом на производстве материалов, переработке и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко в интервью Интерфакс-Украина.

"Есть желание зайти в сегмент, в котором имеем преимущество, - в строительство и управление складской недвижимостью и промышленными объектами. Проще говоря, построить индустриальный парк или логистический парк и управлять им. На 90% мы это уже делаем, а можем еще и выступить инвесторами и владельцами", - отметил Пилипенко.

По словам гендиректора "Ковальской", вероятнее всего, такой парк создадут в Буче, где у группы есть перспективный участок площадью 28 га.

"Он уже имеет соответствующее целевое назначение. Пока мы не регистрировали индустриальный парк в соответствии с украинским законодательством, но анализируем такую ​​возможность и формируем ТЭО", - объяснил Сергей Пилипенко.

По его убеждению, будущее Украины - за промышленным производством, высокотехнологичным, ориентированным на местный рынок и одновременно с определенным экспортным потенциалом.

"Акцент будет на производстве материалов, на переработке и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью", - рассказал Пилипенко о планах создания парка.

Что известно о Группе "Ковальська"

Промышленно-строительная группа "Ковальська" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Объединяет более 20 предприятий в сфере добычи сырья, производства продукции и строительства. Продукция представлена ​​брендами Бетон от Ковальской, Авеню, Siltek.

Предприятия Ковальской работают в Киевской, Житомирской, Львовской и Черниговской областях. Завод по производству газобетона в Херсонской области не работает с начала оккупации.

Недавно стало известно, что "Ковальська" создает собственную архитектурно-инжиниринговую студию.

