"Ковальська" планирует создать индустриальный парк в Буче: что известно о проекте

Промышленно-строительная группа "Ковальська" рассматривает возможность создания индустриального парка в Киевской области с акцентом на производстве материалов, переработке и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Как пишет РБК-Украина , об этом рассказал генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко в интервью Интерфакс-Украина.

"Есть желание зайти в сегмент, в котором имеем преимущество, - в строительство и управление складской недвижимостью и промышленными объектами. Проще говоря, построить индустриальный парк или логистический парк и управлять им. На 90% мы это уже делаем, а можем еще и выступить инвесторами и владельцами", - отметил Пилипенко.

По словам гендиректора "Ковальской", вероятнее всего, такой парк создадут в Буче, где у группы есть перспективный участок площадью 28 га.

"Он уже имеет соответствующее целевое назначение. Пока мы не регистрировали индустриальный парк в соответствии с украинским законодательством, но анализируем такую ​​возможность и формируем ТЭО", - объяснил Сергей Пилипенко.

По его убеждению, будущее Украины - за промышленным производством, высокотехнологичным, ориентированным на местный рынок и одновременно с определенным экспортным потенциалом.

"Акцент будет на производстве материалов, на переработке и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью", - рассказал Пилипенко о планах создания парка.