Які ФОПи можуть не використовувати касові апарати з 1 січня: роз'яснення Мінфіну

З 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Для ФОПів першої групи застосування РРО не є обов'язковим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Водночас для ФОПів другої-четвертої групи є виключення. Постановою уряду постановою встановлено, що з 1 січня 2022 року при продажу товарів (крім підакцизних) на території села ФОП дозволено не використовувати РРО/ПРРО (за умови використання розрахункових книжок та книги обліку розрахункових операцій, РК та КОРО) якщо:
Водночас скасовано можливість не використовувати РК та КОРО при наданні послуг хімчистки, страхування та наданні туристичних та екскурсійних послуг.
Для платників єдиного податку першої групи обов’язок вести облік товарних запасів не запроваджується.
"У всіх інших випадках для платників єдиного податку другої-четвертої групи застосування РРО/ПРРО з 1 січня 2022 року стає обов'язковим", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України 17 грудня провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів (фізичних осіб-підприємців) ще на один рік.