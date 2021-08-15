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У Кот-д'івуарі виявили перший випадок зараження лихоманкою Еболи за 25 років

Автор: Артур Родивилов

У Західно-Африканській Республіці Кот-Д'івуар зареєстрували перший за 25 років випадок зараження лихоманкою Ебола. Хворий прибув з Гвінеї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ.

Абіджан знаходиться на півдні Кот-д'івуару. У ВООЗ заявили про намір розгорнути в Республіці групу експертів для запобігання поширенню захворювання і для посилення місцевої профілактики інфекції.

"Міністерство охорони Здоров'я Кот-д'івуару підтвердило сьогодні перший випадок Еболи в країні з 1994 року. Інститут Пастера підтвердив наявність захворювання, викликаного вірусом Ебола, в зразках пацієнта, який був госпіталізований в місті Абіджан після прибуття з Гвінеї", - зазначено в прес-релізі ВООЗ.

У Гвінеї місцева спалах лихоманки Ебола завершилася 19 червня 2021 року.

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Эбола