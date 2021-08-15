UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Кот-д’Ивуаре выявили первый случай заражения лихорадкой Эболы за 25 лет

Автор: Артур Родивилов

В западно-африканской республике Кот-Д'Ивуар зарегистрировали первый за 25 лет случай заражения лихорадкой Эбола. Больной прибыл из Гвинеи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ.

Абиджан находится на юге Кот-д'Ивуара. В ВОЗ заявили о намерении развернуть в республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции.

"Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара подтвердило сегодня первый случай Эболы в стране с 1994 года. Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан по прибытии из Гвинеи", - указано в пресс-релизе ВОЗ.

В Гвинее местная вспышка лихорадки Эбола завершилась 19 июня 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эбола