RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Костюк одолела первый основной раунд в Аделаиде

Фото: Марта Костюк прошла третью соперницу на турнире (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк победила хозяйку кортов Джейми Форлис в рамках 1/16 финала престижного турнира в Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Adelaide International, 1/16 финала

Форлис – Костюк – 1:2 (1:6, 6:3, 4:6)

Первый сет стал бенефисом украинки. 20-летняя киевлянка молниеносно повела с брейком (3:0), а затем так и не дала возможности сопернице прийти в себя. Костюк закрыла партию за каких-то 28 минут с еще одним брейком (6:1).

А вот второй и третий сеты стали гораздо конкурентнее. Сперва Форлис в четвертом гейме "под ноль" взяла подачу украинской теннисистки, а после обратного брейка Костюк повторила трюк (с проигранным одним розыгрышем). В конце концов стабилизация ситуации позволила австралийке выиграть партию (6:3).

Очень жарко на корте стало в решающем сете. Начался он с обмена брейками. Далее соперницы сосредоточились на своих подачах. А при счете 3:2 в пользу Костюк украинка снова взяла подачу соперницы. Завершился сет, а с ним и поединок, реализацией второй ракеткой Украины матч-пойнта с третьей попытки.

В следующем раунде Костюк встретится с победительницей противостояния Рыбакина – Коллинс. 3 января же первая национальная ракетка Ангелина Калинина в рамках 1/16 финала сойдется на корте с белорусской Азаренко.

К слову, накануне составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта КостюкТеннис