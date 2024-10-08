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Костюк одержала волевую победу над экс-россиянкой в Китае

Ухань, Вторник 08 октября 2024 18:52
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Костюк одержала волевую победу над экс-россиянкой в Китае Фото: Марта Костюк одолела первый раунд соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк обыграла в трех сетах армянскую теннисистку с российским прошлым Элину Аванесян в первом круге Wuhan Open-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Wuhan Open, 1-й раунд

Аванесян – Костюк – 1:2 (6:4, 5:7, 6:7)

В первой партии уроженка Ставропольского края лучше вошла в игру и создала минимальное преимущество с брейком (2:0). Впрочем, Костюк быстро сориентировалась, выровняла положение к середине сета и вышла вперед (4:2). Однако Аванесян еще дважды взяла подачи украинской теннисистки и в десятом гейме с четвертой попытки реализовала сетбол.

По несколько иному сценарию пошла вторая партия. В этот раз соперницы дважды обменялись брейками и, возможно, мысленно готовились к тай-брейку. Правда, Костюк при счете 6:5 в свою пользу "загоняла" армянку на чужой подаче и оставила сет за собой.

Украинка перенесла уверенность на старт решающей партии. Она с брейком довольно быстро оторвалась от Аванесян (3:0). Впрочем, оппонентка не сдалась и навязала Костюк конкуренцию. Последовал размен неудачными подачами, в определенный момент счет даже стал равным (4:4), но первая ракетка Украины таки дожала армянскую теннисистку на тай-брейке.

В следующем раунде Костюк встретится с американкой Амандой Анисимовой. Дочь российских эмигрантов выбила испанку Кристину Буксу (6:2, 6:4). Предыдущие два поединка завершились победами украинской теннисистки, в том числе и на Australian Open-2023.

К слову, ранее Цуренко победила Бултер в 1/32 финала Wuhan Open.

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