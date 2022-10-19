ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Костюк завершила выступления на турнире WTA в Мексике во втором раунде

Новина українською →
Гвадалахара, Среда 19 октября 2022 09:19
Костюк завершила выступления на турнире WTA в Мексике во втором раунде Фото: Марта Костюк зачехлила ракетку за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Юная украинка Марта Костюк уступила представительнице топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации Марии Саккари во 2-м круге престижного турнира в мексиканской Гвадалахаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Guadalajara Open Akron, женщины, 1/16 финала

Костюк – Саккари – 0:2 (4:6, 4:6)

Начали соперницы с двух затяжных геймов, в которых обменялись брейками. Затем Костюк и Саккари легко взяли свои подачи, а в середине стартового сета еще раз обменялись брейками. В этот раз – без длительных розыгрышей. А под занавес партии гречанка еще раз выиграла на подаче Костюк и закрыла сет в свою пользу.

Вторая партия стала полной противоположностью первой. Здесь оппонентки стабильно брали геймы на собственной подаче вплоть до ключевого момента сета. При счете 4:4 Саккари внешне непринужденно оформила брейк, а в следующем гейме с четвертой попытки завершила матч.

В следующем круге греческая теннисистка встретится с победительницей противостояния Коллинс – Фрэнх. Костюк же продолжит выступления в парном разряде. Вечером 19 октября в дуэте с чешкой Мартинцовой она выйдет на корт против пары Кравчик/Схурс.

Накануне украинка Цуренко объявила о досрочном завершении сезона-2022. Опытная теннисистка решила всерьез полечить травмированный локоть. Лечение будет консервативным – без оперативного вмешательства.

К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта Костюк Теннис
NEWS
Российская армия теряет управляемость на всех уровнях, - британская разведка
Российская армия теряет управляемость на всех уровнях, - британская разведка
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет